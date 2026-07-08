Жена Эрдогана убрала руку при попытке Макрона поцеловать ее

Фото, видео: 5-tv.ru

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Французский лидер явно забыл учесть особенности исламской культуры.

Президент Франции Эммануэль Макрон попал в неловкую ситуацию во время приветствия первой леди Турции Эмине Эрдоган в Анкаре, куда прибыл на саммит НАТО.

Французский лидер попытался поцеловать руку жены турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, но та в моменте решительно отвела ее в сторону.

В итоге президент Франции ограничился поклоном в сторону первой леди Турции.

Нормы международного этикета не всегда уместны на официальном уровне, особенно во время общения с представителями исламской культуры. Наиболее уважительным считается бесконтактное приветствие или же сдержанное рукопожатие.

Как ранее писал 5-tv.ru, в конце июня французский лидер снова появился в солнцезащитных очках на встрече с султаном Омана Хайтамом бин Тариком в Париже. До этого он выступил в таком же образе на Всемирном экономическом форуме. Тогда «неэстетичный» вид Макрона активно обсуждался в СМИ — многие пользователи посчитали, что он стал жертвой домашнего насилия со стороны жены Брижит.

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