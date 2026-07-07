Мать погибшей в Ачинске девочки остается в статусе свидетеля по делу

Фото: © РИА Новости/Илья Тимин

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Женщину после 10 дней поисков обнаружили в Новосибирске.

Мать девочки, пропавшей в красноярском городе Ачинск и найденной мертвой 5 июля, остается в статусе свидетеля. Об этом РИА Новости сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

В ведомстве уточнили, что женщину, которую после десяти дней поисков обнаружили в Новосибирске, планируют доставить самолетом в Красноярск, после чего ее перевезут в город проживания.

Женщина вместе с дочерью пропала в Ачинске 27 июня. По данным краевого главка МВД России, заявление об исчезновении подал супруг женщины. Он также сообщил, что она уже уходила ранее из дома.

После пропажи матери и ребенка следователи Главного следственного управления СК возбудили уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мать погибшей девочки могла оформлять микрозаймы. Про эту деталь рассказал отец женщины. Он также признался, что у нее было психическое расстройство.

При этом соседка семьи заявила, что внешних признаков неблагополучия окружающие не замечали. По ее словам, семья якобы жила спокойно, конфликтов не было, а грубого обращения с ребенком никто не видел.

Правоохранители во время поисков восстановили маршрут передвижения женщины и ее дочери. Камеры видеонаблюдения зафиксировали обеих сначала в Ачинске, а затем в районе одной из улиц Красноярска.

Тело девочки обнаружили на железнодорожной насыпи в Ачинске 5 июля. Ее мать отыскали 7 июля.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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