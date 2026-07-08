Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский

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Телеведущая отметила, что подписчики, прикрываясь пафосными речами, устроили настоящую травлю.

Телеведущая Ида Галич жестко ответила хейтерам, которые упрекали ее якобы в вырубке лесов и бетонировании особо охраняемой природной зоны в Северной Осетии в связи с грядущей свадебной церемонией. Эмоциональный пост она опубликовала в своем блоге в Telegram.

«Всем тем, кто не хотел задеть или обидеть, идите лесом (тем, что я якобы вырубала) прямо по бетону (который я, по вашим словам, разливала в горах) вместе со своими стремлениями теперь показаться хорошими. Прикрывшись пафосными речами, вы устраивали травлю. Сделав грустное лицо и наложив грустную музыку, несли откровенную чушь», — написала Галич.

По словам телеведущей, никто из хейтеров не убедился в достоверности своих домыслов — не приехали на место, чтобы лично своими глазами все увидеть, не поговорил с ней на эту тему.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, свадьбу Иды Галич хотели запретить. В блоге телеведущая попыталась убедить аудиторию, что в ходе подготовки к торжеству не было вырублено ни одно дерево, ни один куст не был тронут.

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