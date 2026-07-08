Добрынин раскрыл единственный божественный дар, способный спасти семью

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

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Актер призвал мужчин не прятаться в свою скорлупу и делать первый шаг к примирению.

Заслуженный артист РФ Николай Добрынин дал мудрый совет, как сохранить связь между самыми близкими людьми, когда в дверь стучится обида. Об этом он рассказал 5-tv.ru на премьере фильма «Дед Фомич».

В кино Добрынин сыграл очередную яркую роль, но за кадром сражения и конфликты, особенно семейные, его волнуют куда сильнее. По мнению артиста, все склоки и недомолвки разбиваются о единственный божественный дар.

«Единственное, чем бог нас наградил — это умением поговорить. Не надо закомплексовываться в себе, закрываться — ни к чему хорошему это не приведет. Да, трудно. Да, сделать первый шаг. Но надо сделать. Прежде всего мужчине — по отношению к женщине. И по отношению к внукам, к детям», — заявил Добрынин.

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