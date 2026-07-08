Фото: 5-tv.ru

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Был установлен исторический рекорд просмотров.

Телевизионный охват фантастического водно-пиротехнического шоу в акватории Невы и концерта главных звезд российской эстрады на Дворцовой площади, включая международную орбиту, составил 28,2 миллиона человек. Количество просмотров онлайн-трансляции в интернете — 20 миллионов. Легендарный праздник также смогли увидеть зрители зарубежных медиахолдингов и телеканалов с многомиллионной аудиторией. Впервые в истории Пятый канал обеспечил синхронный перевод «Алых парусов» на три иностранных языка — английский, китайский и вьетнамский, что сделало праздник по-настоящему глобальным культурным событием. Праздник выпускников «Алые паруса — 2026» увидело более 48 миллионов человек

Доля трансляция всего праздника выпускников «Алые паруса — 2026» в прямом эфире Пятого канала в ключевой аудитории «Все 25-59» составила 8,3%.

Показ водно-пиротехнического шоу на Пятом в тайм-слоте 00:41–01:04 уверенно занял первое место среди всех национальных вещателей сразу в двух аудиториях. Доля в аудитории «Все 25-59» — 11,2%. В женской аудитории «25-59» этот показатель равен 11,6%.

Яркое водно-пиротехническое шоу транслировали и другие федеральные каналы. Проход брига под алыми парусами в акватории Невы в сопровождении десятков тысяч фейерверков посмотрело рекордные 38,6% телезрителей страны старше 18 лет.

В Москве водно-пиротехническое шоу стало безусловным лидером вечернего прайма в аудиториях «Все 25-59» и «Все 14-44». Доли составили 12,2% и 17,4% соответственно, что обеспечило Пятому каналу первое место столичного эфира.

«Алые паруса» вышли и на международных орбитах телеканалов Пятый, РЕН ТВ, СТС, «Домашний», «Че».

Зрители по всему миру — от Европы до Азии и Африки — смогли увидеть самый красивый праздник на земле. Среди стран вещания: Китай, Монголия, Вьетнам, Индия, Греция, Корея, Малайзия, Таиланд, ОАЭ, ЮАР, Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Кыргызстан, Грузия, Армения, Азербайджан, Гамбия, Кения, Нигерия, Замбия и многие другие.

Совокупный телевизионный охват праздника в России и странах СНГ составил 28,2 миллиона человек, что подтвердило статус «Алых парусов» как одного из крупнейших событий международного уровня.

В этом году к числу партнеров по вещанию «Алых парусов» присоединились крупнейшие государственные телерадиовещательные корпорации Малайзии и Китая — Radio Televisyen Malaysia (RTM) и China Media Group (CMG). В целом же трансляция праздника была доступна на каналах международных партнеров Национальной Медиа Группы с многомиллионной аудиторией.

Онлайн-трансляция праздника на сайте Пятого канала и в его официальных аккаунтах в социальных сетях собрала у экранов 20 миллионов.

Впервые праздник выпускников можно было посмотреть в мессенджере МАКС. Эта функция пока работает в тестовом режиме, и Пятый одним из первых реализовал трансляцию столь масштабного события на этой платформе и расширил границы цифрового присутствия.

Отдельного внимания заслуживает успех трансляции в социальной сети Одноклассники, где был установлен исторический рекорд просмотров. Площадка стала одной из ключевых точек притяжения цифровой аудитории праздника: пользователи не только активно смотрели эфир, но и делились трансляцией, ставили реакции. Такой высокий уровень вовлеченности превратил просмотр в полноценное онлайн-событие, которое объединило зрителей из разных регионов России и стран СНГ. В результате за легендарным выпускным в Одноклассниках наблюдало почти 14 миллионов человек. Это беспрецедентный показатель для платформы и одно из самых заметных цифровых достижений проекта.

Еще 626 тысяч смотрели выпускной на официальном сайте Пятого канала.

Короткие видео с выступлениями артистов, которые выступили на сцене «Алых парусов — 2026», увидело 4,2 миллиона.

Кроме этого, Пятый канал предоставил сигнал другим федеральным каналам и онлайн-платформам. Праздник выпускников увидели зрители телеканалов РЕН ТВ, Россия-1, Первый канал, «78», Муз-ТВ и кабельного канала Музыка Первого.

В интернете праздник был доступен на мультимедийном портале IZ.RU, на сайтах телеканалов РЕН ТВ, Первый канал, СТС, Россия-1, RT, Музыка Первого, Муз-ТВ, в онлайн-кинотеатрах Wink, Кинопоиск, ИВИ, «Триколор», Start, Кион, Окко, Premier, на видеохостинге RUTUBE и платформах «Смотрешка», Лайм HD TV и МОВИКС.

Праздник «Алые паруса» после многолетнего перерыва был возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала и с тех пор неизменно подтверждает статус одного из самых масштабных и ожидаемых событий в России и мире.

Материал подготовлен пресс-службой Пятого канала.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.