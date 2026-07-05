Трамп заявил о готовности США вновь отправить коммунизм «в небытие»

Фото: www.globallookpress.com/Bill Ingalls/Nasa

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Политическую идеологию президент сравнил с раковой опухолью, которую необходимо вырезать.

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США при необходимости снова «отправят коммунизм в небытие». Об этом сообщила газета The New York Times.

«Звезды и полосы (флаг США. — Прим. ред.) уже отправляли серп и молот в небытие, и мы сделаем это снова, если потребуется», — заявил президент США, выступая в Вашингтоне по случаю 250-летия страны.

По словам Трампа, коммунизм вновь «поднял свою уродливую голову» в Америке. Глава Белого дома сравнил эту идеологию с «раковой опухолью», которую, по его мнению, необходимо «вырезать как можно скорее».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Трамп уже называл коммунизм главной угрозой для США. В своей социальной сети он заявил, что «красная угроза» опаснее Первой и Второй мировых войн, нападения на Перл-Харбор и теракта 11 сентября.

Президент США неоднократно критиковал левые политические идеи, заявляя, что коммунизм неизменно приводит к бедности.

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