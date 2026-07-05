Юлия Меньшова приехала на могилу отца в годовщину его смерти

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Сегодня исполнилось ровно пять лет со дня кончины народного артиста РСФСР.

Актриса и телеведущая Юлия Меньшова вместе с семьей посетила могилу своего отца, народного артиста РСФСР Владимира Меньшова, в пятую годовщину со дня его смерти. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru, запечатлевший визит родственников на Новодевичье кладбище.

На кадрах видно, как Юлия рассказывает что-то близким, указывая на памятник. После семья зажгла поминальную свечу, постояла в молчании и покинула кладбище.

Владимир Меньшов скончался 5 июля 2021 года на 82-м году жизни из-за последствий коронавирусной инфекции, против которой он не мог вакцинироваться по медицинским показаниям.

На месте его захоронения установлен монумент в виде прямоугольной стелы с отверстием в центре, через которое «пролетают» скульптурные белые голуби. На нем указаны только имя и годы жизни автора советских картин, без использования традиционного фотопортрета.

Рядом с Владимиром Меньшовым похоронена и его супруга — народная артистка России Вера Алентова, которая скончалась 25 декабря 2025 года.

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