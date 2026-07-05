В неочевидном месте: секретные документы британской армии нашли на свалке
Секретные документы британской армии нашли на свалке
Фото: www.globallookpress.com/CHROMORANGE/Bilderbox
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В бумагах оказались личные данные военных и протоколы реагирования на ЧП.
Секретные военные документы Великобритании оказались на обычной свалке рядом с крупнейшей военной частью британской армии. Об этом сообщает газета The Sun on Sunday.
По информации издания, папки с грифом нашел случайный прохожий. В выброшенных документах содержались личные данные военнослужащих, детальные схемы хранения оружия, график смены караула, а также протоколы действий при возникновении экстренных ситуаций. Бумаги также фиксировали многочисленные нарушения правил безопасности.
Скандалом уже занялась Королевская военная полиция. Впрочем, представитель британской армии поспешил успокоить общественность, заявив, что в найденных материалах якобы не было «секретной информации об оперативной обороне».
Однако сам факт халатности, позволившей чувствительным данным оказаться в публичном доступе, вызвал неоднозначную реакцию британского общества.
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