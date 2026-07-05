МО: Киев отказался достойно захоронить тела погибших военных ВСУ из Константиновки
новость
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Ведомство предложило гуманитарную акцию, но украинская сторона отвергла инициативу.
Киевский режим не предпринял абсолютно никаких шагов, чтобы тела погибших в Константиновке украинских военнослужащих были достойно захоронены их близкими. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.
«4 июля Минобороны России выступило с заявлением о готовности провести гуманитарную акцию по передаче тел погибших военнослужащих украинской армии, которые находятся в городе Константиновка.
Предполагалось, что это станет возможным после окончательного взятия населенного пункта под контроль российскими войсками и полного прекращения там боевых действий», — говорится в сообщении.
Однако в ходе проработки вопроса по линии спецслужб украинская сторона ответила отказом.
В военном ведомстве подчеркнули, что такой шаг наглядно демонстрирует истинное отношение властей в Киеве к своим солдатам. Украинские власти в очередной раз дали понять, что воспринимают погибших военнослужащих исключительно как расходный материал, который в основном попадает на линию фронта в результате принудительной мобилизации.
Ранее 5-tv.ru писал, что российские войска полностью освободили населенный пункт Константиновка от формирований ВСУ.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.