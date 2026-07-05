Украина отказалась забирать тела своих военнослужащих из Константиновки

Фото: Ruptly/POOL/ТАSS

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Эту инициативу предложила Россия после освобождения населенного пункта в ДНР.

Украина отказалась от предложения России провести гуманитарную акцию по передаче тел погибших боевиков ВСУ в Константиновке. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«В ходе проработки данного вопроса по линии спецслужб украинская сторона отказалась от этого предложения», — говорится в заявлении ведомства.

Инициативу по передаче тел боевиков ВСУ выдвинула российская сторона сразу после установления полного контроля Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) над Константиновкой в ДНР и прекращения там боевых действий. Для этого необходимо было ввести режим тишины 6 июля с 12:00 до 18:00 по московскому времени. Киев должен был уведомить российское командование о своем решении до 12:00 5 июля по московскому времени.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что осветить гуманитарную акцию в Константиновке планировали 20 иностранных СМИ. Как отметили в пресс-службе Минобороны России, Москва даже была готова организовать работу прессы в освобожденном городе.

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