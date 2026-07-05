«Содержанка сразу?»: Киба рассказала, на какие жертвы идет в новых отношениях

Фото: legion-media/Persona Stars/053

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Телезвезда призналась в том, что сознательно ограничивает свою публичную жизнь ради личного счастья.

Телезвезда Аврора Киба заявила, что готова пожертвовать публичностью ради построения крепкой семьи с новым избранником Рустамом Гаджиевым. Об этом она рассказала на премии VOICE Influencer Awards 2026.

«Я слишком счастлива», — объяснила 20-летняя телезвезда свое решение отойти от активной светской жизни.

По ее словам, сейчас ей некогда заниматься съемками собственного шоу, и это полностью ее выбор, а не требование партнера.

«Нет, ни в коем случае! Это мое решение», — заверила она, отвечая на предположение, что Рустам мог запретить ей посещать мероприятия.

Экс-возлюбленная Григория Лепса подчеркнула, что союз с 36-летним бизнесменом заставил ее пересмотреть приоритеты.

«Если я хочу быть счастливой женщиной и иметь большую семью, то я должна жертвовать такими вещами, как публичность», — призналась Киба.

Однако, когда ведущий Георгий Иващенко в шутку назвал ее потенциальной «содержанкой», девушка резко отреагировала на это слово.

«Содержанка сразу? Что за слово ты придумал?!» — возмутилась она и тут же отметила, что намерена развиваться и создать собственный бренд одежды.

Киба отказалась комментировать, обсуждают ли они с избранником свадьбу, но дала понять, что в будущем супруг должен поддерживать ее начинания. О романе с племянником президента Азербайджана стало известно после ее громкого расставания с Лепсом в начале 2026 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что Аврора Киба в эфире шоу «Кстати» рассказала, как начала встречаться с Рустамом Гаджиевым.

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