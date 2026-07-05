Минобороны: более 20 иностранных СМИ выразили желание выехать в Константиновку

Фото: ТАСС

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Российская сторона планирует передать тела погибших боевиков ВСУ в освобожденном городе.

Более 20 иностранных СМИ выразили желание приехать в Константиновку, чтобы осветить гуманитарную акцию по передаче тел погибших боевиков ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

После освобождения Константиновки российская сторона предложила Украине установить временное прекращение огня в городе 6 июля с 12:00 до 18:00 по московскому времени для передачи тел.

Киев должен был уведомить российское командование о своем решении до 12:00 5 июля по московскому времени, однако ответа на предложение так и не поступило.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в пятницу президенту России Владимиру Путину доложили о том, что Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) полностью освободили Константиновку. Город считался одним из наиболее укрепленных районов обороны, однако российские подразделения прорвали оборону и разделили украинскую группировку на отдельные очаги сопротивления. После этого населенный пункт перешел под полный контроль российских войск.

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