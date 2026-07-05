«Какая милота!» — Басков показал подписчикам свою большеглазую кошку
Николай Басков похвастался в соцсетях фотографиями своей большеглазой кошки
Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Поклонники артиста сразу нашли сходство.
Народный артист России Николай Басков поделился с поклонниками фотографиями своей домашней любимицы — шотландской вислоухой кошки по кличке Шанель. Снимки он опубликовал в социальных сетях.
Фанаты певца пришли в полный восторг от кадров с животным, отметив выразительность ее глаз и невероятное сходство с самим хозяином.
«Какие глазки! Сама милота!»;
«Ваш кот очень похож на вас»;
«У вас с ней взгляд похож», — прокомментировали снимки пользователи интернета.
История Шанель
Домашний питомец появился в доме артиста в разгар пандемии в 2020 году. Басков приобрел породистого котенка за 100 тысяч рублей в подарок для своей мамы. Однако он настолько сильно привязался к животному, что не смог с ним расстаться и оставил жить у себя. У пушистой любимицы даже есть собственная няня, которая тщательно заботится о ней во время гастролей и разъездов хозяина.
Несколько лет назад Шанель даже принесла потомство, артист внимательно следил за весом малышей, а затем бесплатно раздал их в добрые руки.
Певец часто делится фотографиями Шанель в социальных сетях, и такие снимки всегда набирают множество восторженных комментариев от подписчиков Баскова.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС
* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.