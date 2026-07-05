Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

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Поклонники артиста сразу нашли сходство.

Народный артист России Николай Басков поделился с поклонниками фотографиями своей домашней любимицы — шотландской вислоухой кошки по кличке Шанель. Снимки он опубликовал в социальных сетях.

Фото: Threads*/nikolaibaskov

Фанаты певца пришли в полный восторг от кадров с животным, отметив выразительность ее глаз и невероятное сходство с самим хозяином.

«Какие глазки! Сама милота!»;

«Ваш кот очень похож на вас»;

«У вас с ней взгляд похож», — прокомментировали снимки пользователи интернета.

История Шанель

Домашний питомец появился в доме артиста в разгар пандемии в 2020 году. Басков приобрел породистого котенка за 100 тысяч рублей в подарок для своей мамы. Однако он настолько сильно привязался к животному, что не смог с ним расстаться и оставил жить у себя. У пушистой любимицы даже есть собственная няня, которая тщательно заботится о ней во время гастролей и разъездов хозяина.

Несколько лет назад Шанель даже принесла потомство, артист внимательно следил за весом малышей, а затем бесплатно раздал их в добрые руки.

Певец часто делится фотографиями Шанель в социальных сетях, и такие снимки всегда набирают множество восторженных комментариев от подписчиков Баскова.

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