Стало известно, как может вырасти материнский капитал к 2027 году

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Окончательные суммы будут известны после итогов инфляции.

Материнский капитал на первого ребенка в 2027 году может составить около 767 тысяч рублей, а на второго — порядка 1 млн 13 тысяч рублей при условии, что выплата за первого ребенка не оформлялась. Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин в беседе с РИА Новости.

«Сейчас для прогноза можно брать ориентир около 5,2%. При таком коэффициенте сумма на первого ребенка вырастет примерно до 767 тысяч рублей», — отметил парламентарий.

При этом окончательное решение по суммам примет правительство России после того, как станут известны точные итоги по инфляции за текущий год.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что материнский капитал и другие социальные пособия в нашей стране будут проиндексированы с 1 февраля 2027 года. При этом, как сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, сумма выплат будет соответствовать уровню фактического роста цен.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС