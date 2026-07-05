Регата из Петербурга в Калининград прошла под пристальным вниманием судов НАТО

Фото, видео: 5-tv.ru

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Участники в рамках проекта «Россия на Балтике» преодолели более тысячи километров, выдержав на своем пути немало трудностей.

Под пристальным вниманием натовских кораблей на Балтике прошла экстремальная регата. Участники на яхтах преодолели более тысячи километров из Петербурга в Калининград, выдержав немало трудностей — пришлось противостоять шторму, чинить порванный парус и даже вспомнить, как ходили по морю в старину — навигационное оборудование периодически отключалось. Подробнее рассказал корреспондент «Известий» Роман Польшаков.

Юбилейная регата, посвященная 80-летию Калининградской области, в самом разгаре.

«Участники гонки — восемь экипажей яхт из Санкт-Петербурга, которые прибыли сюда в рамках проекта «Россия на Балтике», — отметил журналист.

Журналисты побывали на «Заре», яхта уже третий год подряд приходит в гости в янтарный край. Ее экипаж — один из фаворитов этой регаты.

В этой гонке было все: и крен судна на грани, и порывистый ветер с разных сторон, и даже порванный парус, который пришлось быстро менять. Команда работала как один живой организм.

Парусные яхты — символические послы города на Неве к юбилею области. К этой миссии они готовились почти полгода, к переходу Санкт-Петербург — Калининград и обратно. Он уже стал традиционным, но в 2026 году дался непросто, мешал штормовой западный ветер.

«Был сильный достаточно встречный ветер, нам пришлось 200 миль лавировать против ветра», — рассказал капитан яхты «Заря» Тимур Абдулин.

Сам поход до Калининграда занял у кого четыре, у кого шесть дней. Экипажи преодолели 530 морских миль, больше тысячи километров. Рассчитывали только на себя, поход полностью автономный, без возможности зайти в другие порты.

«Сейчас сложность заключается в том, что если что-то случится, кто-то заболеет, какая-то будет поломка или другая неприятность, заходить нельзя, потому что это считается заход недружественного государства и соответствующие меры ограничения будут применены к нашим яхтсменам», — сообщил руководитель штаба морского похода проекта «Россия на Балтике» Владимир Кучинский.

И все равно, говорят, даже следуя запланированному маршруту, наши яхтсмены как-то умудрились привлечь внимание стран НАТО, навели шороху.

«Подходили корабли, не то что близко, но на расстоянии. В мое дежурство это было. Два корабля, один со стороны Финляндии сначала подошла, потом со стороны Эстонии, сделали такой маневр вокруг нас, посмотрели на нас, потом прилетел вертолет, облетел достаточно далеко», — объяснил помощник капитана Сергей Мухин.

Такой маршрут требует серьезной подготовки, смелости и опыта. Даже навигация, говорят, работала не всегда. Шли по старинке, в составе почти каждой команды — выпускники мореходных классов, тут они по-настоящему проверили себя. Для Анатолия Кисмерешкина — это первый такой серьезный поход. Яхту «Сатка» он строил лично, на реализацию детской мечты у него ушло больше десяти лет.

— Уехал из города, всем отзвонился, сказал, что все, ребят, я уехал строить корабль.

— На 13 лет?

— Ну, я думал, что лет за пять уложусь. Отвлекался, конечно, но в целом каждый день я что-то делал.

В 2025 году во время проекта «Россия на Балтике» яхтсмены из Петербурга передали в калининградский Музей Мирового океана фрагмент алого паруса с брига «Россия», в этот раз традиция продолжилась, вручили флаг с катеров обеспечения брига в период праздника.

«Все в том году было не зря. В этом году состоялись „Янтарные паруса“, как раз вот этот подарок ускорил этот процесс, и праздник получил свое начало и развитие для выпускников Калининградской области», — добавила представитель оргкомитета проекта «России на Балтике», исполнительный директор Санкт-Петербургских мореходных классов Светлана Косарева.

5 июля парусная флотилия отправляется обратно в Петербург, всем пожелали семь футов под килем. Кульминацией «России на Балтике» станет еще одна зрелищная регата на Финском заливе с парадом парусов и фестивальная программа в Петергофе.

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