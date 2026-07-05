Глава Грайворонского округа Белгородской области ранен при атаке беспилотника ВСУ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Чиновник получил повреждение бедра средней степени тяжести.

Глава Грайворонского округа округа Белгородской области Дмитрий Панков получил осколочное ранение бедра при атаке беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Головчино. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

«В селе Головчино в результате детонации БПЛА Дмитрий Александрович Панков получил осколочное ранение бедра», — написали в Telegram-канале оперштаба.

Медики везут раненого в областную клиническую больницу. Также повреждения получила служебная машина.

Боевики киевского режима регулярно атакуют приграничные территории России ракетами и беспилотниками. Ранее 2 июля БПЛА ударил по частному дому в Белгородской области. Дрон взорвался при ударе о здание, начался пожар. От полученных ран скончался мужчина, его жена пострадала. Кроме того, на окраине села Зенино на дежурстве пострадал боец военного подразделения «Орлан». Мужчину отправили в больницу с осколочным ранением спины.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.