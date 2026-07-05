«Дублера возьмем»: Денис Клявер отказался целоваться на камеру

Денис Клявер заявил, что не хотел бы целоваться в кино

Фото, видео: www.globallookpress.com/Bulkin Sergey; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Бывший участник группы «Чай вдвоем» готов сыграть героя-любовника, но с важным условием.

Певец, музыкант и актер Денис Клявер признался, что в будущем, если ему выпадет шанс, то он хотел бы сыграть в романтической комедии, но есть важное условие — на камеру он целоваться не будет. Об этом знаменитость рассказал корреспонденту 5-tv.ru на музыкальном фестивале «Большая Дискотека Авторадио».

Отвечая на вопрос, мог бы он сыграть героя-любовника, Клявер уверенно сказал: «Да». Однако поспешил добавить, что в этом случае режиссеру придется обойтись без поцелуев в кадре, так как его жена будет ревновать.

«Дублера возьмем. Супруга мне как-то сказала: «Я выходила замуж за музыканта, а не за артиста <…>», — сказал Денис Клявер.

Знаменитость пояснил, что в то время он снимался в фильме, где не было поцелуев, однако по сценарию все равно кое-что пришлось убрать.

Ранее Денис Клявер рассказал, что воссоединение группы «Чай вдвоем» неминуемо. Когда это точно может произойти, певец умолчал.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.