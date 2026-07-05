«Дал жесткого папу»: Валерий Сюткин рассказал, о чем он жалеет

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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У артиста четверо детей. Причем младший наследник появился в 2020 году.

Заслуженный артист Российской Федерации, певец Валерий Сюткин жалеет, что заставлял дочь ходить в музыкальную школу. Этим он поделился с корреспондентом 5-tv.ru на музыкальном фестивале «Большая Дискотека Авторадио».

Исполнитель хита «Москва-Нева» рассказал, что старается все свободное время проводить с семьей, в частности, с младшим сыном Львом. Он видит, в чем мальчик мог бы преуспеть в будущем, однако заставлять ходить его на какие-то определенные занятия не будет.

«Я с дочерью дал жесткого папу. Сказал: «Можешь кричать, бить ногами <…>, но ты закончишь музыкальную школу, чтобы ты мне не говорила», — сказал Валерий Сюткин.

В итоге дочь артиста десять лет посвятила музыке: она ходила и на вокал, и на фортепиано. Девочка из-под палки окончила музыкальную школу, чему певец был рад, но на этом все.

«Крышку закрыла (фортепиано. — Прим.ред.), диплом мне показала и сказала: «Получил», — отметил Сюткин, добавив, что его дочь больше никогда не подходила к инструменту.

Заслуженный артист России был трижды женат. Всего у него четверо детей: Елена, Максим, Виола и Лев. Младший наследник появился на свет в 2020 году.

Ранее Валерий Сюткин раскрыл свой секрет молодости. Об этом он также рассказал корреспонденту 5-tv.ru на музыкальном фестивале «Большая Дискотека Авторадио».

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