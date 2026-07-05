Пропавшую вместе с матерью пятилетнюю девочку нашли мертвой

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Поиски женщины продолжаются.

В Красноярском крае обнаружили тело пятилетней девочки, которая 27 июня пропала вместе с матерью. Об этом сообщили ТАСС в Следственном комитете по региону.

В ведомстве отметили, что в ходе поисковых мероприятий в городе Ачинск на одной из улиц был обнаружен ребенок без признаков жизни. Причина смерти девочки пока неизвестна. Назначена судебно-медицинская экспертиза. На месте происшествия работают сотрудники полиции и криминалисты. Они выясняют обстоятельства трагедии.

В СК по региону также добавили, что о матери девочки ничего неизвестно. Поисковые мероприятия продолжаются.

Ранее, 30 июня, стало известно о том, что в Ачинске несколько дней ищут мать и дочь. В дежурную часть обратился муж пропавшей женщины. Он заявил, что его 32-летняя супруга вместе с малолетним ребенком ушла из дома, а назад так и не вернулась.

В МВД уточнили приметы пропавшей женщины. На вид она соответствует своему возрасту, ее рост составляет около 170 сантиметров. Женщина среднего телосложения, с длинными темными волосами и лицом европейского типа.

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