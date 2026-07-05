Квадрогруппы «БАРС-13» прорываются под дронами ВСУ к бойцам в Константиновке

Фото, видео: Александр Полегенько/ТАСС; 5-tv.ru

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Ключом к освобождению города стали не только тактика и новейшая техника, но и бесперебойное снабжение ВС РФ на передовой.

Новые детали операции по освобождению ключевого украинского укрепрайона, Константиновки, появляются каждый день. Ключом к успеху стали не только усовершенствованная тактика и новейшая техника, но и бесперебойное снабжение наших сил на передовой. Обеспечивали его в том числе добровольцы «БАРС-13». Сейчас они работают к западу от города. О деталях работы рассказал корреспондент «Известий» Денис Кулага.

Освобождение Константиновки — это не просто строка в сводках. Это итог титанической, выверенной до хрипоты в переговорных устройствах работы всех родов войск. Но есть в этой мозаике победы особая, золотая нить — подразделения Южной группировки и те, кто по собственной воле шагнул в самое пекло, добровольцы. На самых гиблых участках, где смерть прилетает с неба, работают они.

Замедленная съемка ловит мгновение: боец отряда «БАРС-13» на доли секунды опережает вражеский беспилотник, выстрел, дрон падает, но осколки все-таки попадают в руку.

«Каждый выезд — это страшно. А когда уже едешь, то уже это как-то на второй план все отходит, тебе надо выполнить задачу», — сообщил доброволец отряда «БАРС-13» с позывным Рама.

Их называют квадрогруппой, они — тени за кадром официальных репортажей, но именно эти ребята держат на своих плечах логистику войны. Здесь нет брони, как у танка, и нет неба, как у авиации, есть только дорога, которая простреливается вдоль и поперек. Каждую минуту либо атака дрона, либо минная ловушка, единственный спасательный круг — собственная интуиция и зоркий глаз.

«То есть ты едешь по этой дороге каждый день, и что-то лежит новое, понятно, это либо кто-то что-то потерял, либо это мина, либо „ждун“ сидит. Издалека же непонятно, начинаешь потихоньку приближаться осторожно», — объяснил доброволец отряда «БАРС-13» с позывным Саид.

«Другими словами, сегодня защита от мин на квадроцикле только глаза?» — уточнил корреспондент.

«Только визуальный контакт», — признал Саид.

Рискуя головой, они везут на «ноль» жизнь: ящики со снарядами, тушенку и драгоценные канистры с водой. Даже в белый день, когда небо роится от вражеских дронов, мотовездеходы прут напролом.

«Ежедневно десятки машин выходят в рейд, чтобы доставить провизию, боеприпасы, воду на фронт. Враг это видит и пытается своими беспилотниками преградить путь. Так вот, чтобы машина благополучно доехала, для этого работают наши инженеры над модифицированными системами РЭБ», — сообщил корреспондент.

На публикуемых кадрах с передовой средства радиоэлектронной борьбы гасят сигнал беспилотника в считаные метры от техники. Водитель кубарем вылетает из седла, а дрон, потеряв управление, уходит в штопор и рвет землю в десятках метров. Средство РЭБ сработало на отлично, отмечают инженеры отряда.

«Определена полоса частот, на которых работают FPV-дроны, их отсекаем, плюс видеочастота. Отрубается и управа, и видеоуправление на FPV. Соответственно, она не может работать, пацаны могут нормально добраться до дома», — заявил доброволец отряда «БАРС-13» с позывным Коба.

Сейчас же квадрогруппе предстоит изучать новые маршруты, фронт движется на запад, колесной технике впереди предстоит еще много опасной работы.

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