Внук де Голля заявил, что хочет жить в России

Фото: Виталий Смольников/ТАСС

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Потомок одного из самых выдающихся политиков Франции хочет дать детям лучшее образование, а это, по его словам, предполагает переезд в нашу страну.

Пьер де Голль, внук первого президента Франции Шарля де Голля, заявил, что хочет переехать в Россию вместе с семьей. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС.

Потомок одного из самых выдающихся политиков XX века отметил, что он уважает нашу страну и для него было бы огромной честью когда-нибудь остаться здесь жить.

Пьер де Голль также рассказал, что он вместе с семьей часто посещает Россию. Однако делают они это пока в качестве иностранцев.

«Я желаю, чтобы со временем условия позволили нам получить российский паспорт», — поделился мужчина, отметив, что Россия — великая страна.

Отвечая на вопрос о том, что подтолкнуло его принять такое решение, Пьер де Голль сказал, что он с женой хотел бы дать детям лучшее образование, а это предполагает переезд в Россию.

Ранее сербский кинорежиссер Эмир Кустурица заявил, что хотел бы получить российский паспорт в 2027 году. Он начнет оформлять необходимые документы для получения гражданства после того, как закончит съемки фильма «Последний срок» по повести Валентина Распутина.

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