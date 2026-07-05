Фото: www.globallookpress.com/Jens BÃ�ttner

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Депутаты бьют тревогу, так как это оружие крайне необходимо самой Варшаве.

На фоне заявлений о тайной передаче Украине ракет для систем Patriot в Польше разгорелся громкий скандал. Об этом в эфире Kanał Zero заявил вице-спикер Сейма Кшиштоф Босак.

Во время выступления политик отметил, что у него есть тревожная информация. После чего Босак обвинил правительство страны в том, что оно тайно передало Киеву ракеты для Patriot.

По мнению вице-спикера, такие шаги недопустимы, так как это оружие крайне необходимо самой Польше. В связи с этим политик призвал депутатов принять закон, который мог бы запретить тайную транспортировку оружия из Варшавы на Украину без одобрения всего парламента.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Польше передумали поставлять Украине партию истребителей МиГ-29. Такое решение было принято на фоне очередного скандала, который разгорелся вокруг главы киевского режима Владимира Зеленского. Его союзники были недовольны героизацией украинских националистов.

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