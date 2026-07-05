Более 270 миллионов долларов отмыли на Украине в 2025 году

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

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Всего за год в стране возбудили 1 344 таких дела.

На Украине в 2025 году отмыли свыше 270 миллионов долларов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные офиса генерального прокурора этой страны.

В украинской валюте эта сумма достигла 12,35 миллиарда гривен. При этом агентство пишет, что учтены не все случаи – в материалах речь идет исключительно о зафиксированных эпизодах.

Всего надзорные органы Украины возбудили 1 344 уголовных дела о незаконной легализации денежных средств, что на 212 дел больше, чем в 2024 году (1 132 дела). В 2023 году в стране завели 969 дел.

На Украине в последнее время не утихают коррупционные скандалы, а в центре всех разбирательств все чаще оказываются представители власти, среди которых ближайшее окружение главы киевского режима Владимира Зеленского. Одним из последних громких событий стало дело Андрея Ермака – его обвиняют в отмывании почти полумиллиарда гривен через возведение элитных домов под Киевом. При этом сам Ермак отказывается признавать свою вину.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на Украине раскрыли схему хищения военной техники – ущерб составил около 350 миллионов гривен.

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