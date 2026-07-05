«Раз в неделю»: Валерий Сюткин раскрыл свой секрет молодости
Валерий Сюткин назвал баню секретом молодости
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru
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Певец старается отдыхать со своей семьей.
Секрет молодости заслуженного артиста России Валерия Сюткина оказался очень простым — поход в баню раз в неделю. Своим рецептом он поделился с корреспондентом 5-tv.ru на музыкальном фестивале «Большая Дискотека Авторадио».
«Сандуны — раз в неделю у меня сандуны. Легендарная шапочка у меня есть, ей уже 37 лет. И те, кто долго работает в сандунах, говорят: «Это мой трафарет, я делаю», — заявил певец, добавив, что совсем не любит рыбалку и охоту.
Исполнитель также отметил, что старается отдыхать вместе с родными и пообещал «сигануть» со своей семьей в путешествие. При этом пока неясно, куда именно отправится исполнитель отдыхать, но уточнил, что за это отвечает его супруга.
Кроме того, артист сообщил, что зимой предпочитает путешествовать по России, а отдых в летнее время года зависит от визового режима.
«Если позволит визовый режим, то попробуем на моря», — подчеркнул он.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Сюткин вернется в группу «Браво», чтобы принять участие в одном из летних фестивалей.
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