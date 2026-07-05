Один человек погиб и двое пострадали при атаке ВСУ на Крым
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Под удар попал север полуострова.
В результате атаки Вооруженных сил Украины на север Крыма погиб один человек, еще двое получили ранения. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в мессенджере МАКС.
По словам руководителя региона, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь, а власти региона готовы предоставить дополнительную поддержку семьям пострадавших и погибшего.
«На севере Крыма в результате очередной атаки врага погиб один человек. Еще два человека получили ранения», — написал Аксенов.
Обстоятельства произошедшего и масштабы возможных разрушений уточняются. На месте работают оперативные и экстренные службы.
Ранее Пятый канал сообщал, что российские системы противовоздушной обороны продолжают отражать атаки беспилотников и ракет на территории Крыма и других регионов страны.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.