В «схеме Долиной» поставлена точка: Верховный суд утвердил «инструкцию»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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На чьей стороне теперь закон?

На этой неделе в «схеме Долиной» поставлена точка. Только сейчас мы можем быть уверены, что подобное не повторится. Потому что Верховный суд обобщил всю практику по подобным делам и утвердил «инструкцию», как поступать.

Ранее покупатель оставался и без жилья, и без денег одновременно. Собственно, так и было в случае с Полиной Лурье, которая покупала квартиру Ларисы Долиной. Но ей хватило смелости бороться против народной артистки и хватило денег на адвокатов. До нее были десятки похожих дел просто без громких фамилий. И ничего. А тут прорвало. И, как обозначил Верховный суд, добросовестный покупатель более не должен страдать.

Если он все сделал, чтобы проверить, подстраховаться, то, пардон, квартира остается у него.

Даже если сделка просто расторгается, квартира возвращается продавцу, покупатель получает обратно уплаченные деньги. По крайней мере должен получить — в какой-то форме. Это может быть решение суда о том, кто ему этих денег должен. Например, тот же бывший продавец.

Да, к сожалению, из-за скандала вся эта некрасивая, несправедливая схема с квартирными мошенниками получила имя, без всяких преувеличений, трудолюбивой артистки и любимой миллионами певицы. Но такова изнанка звездной жизни.

А пока еще одно громкое имя в судебных бумагах: по подозрению в мошенничестве арестован на два месяца бывший руководитель Росавиации Александр Нерадько. Дело против него расследуется в обстановке повышенной секретности — адвокаты молчат, обвинение молчит, в суд журналистов не пускают. Возможно, потому что среди соучастников называют экс-командующего ВВС и ПВО Военно-морского флота Юрия Антипова. Их и еще нескольких фигурантов связала скандальная реконструкция аэропорта Домодедово ещк в середине прошлого десятилетия, когда государство выделило 35 миллиардов рублей, а полоса номер три до сих пор в нерабочем состоянии.