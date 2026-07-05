«Как иммунная система страны»: Бабкина рассказала о значении культуры в РФ

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

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Артистка подчеркнула важность проведения Международного кинофестиваля, «В кругу семьи», который помогает иностранцам взглянуть на Россию по-новому.

Культура выполняет для России ту же роль, что и иммунная система для человеческого организма. Об этом заявила народная артистка РФ Надежда Бабкина на открытии Международного кинофестиваля «В кругу семьи» в Ярославле, передает РИА Новости.

«Считаю, что культура — это как иммунная система страны в любом проявлении», — сказала исполнительница.

Певица отметила, что такие мероприятия, как проходящий в Ярославле фестиваль, открывают иностранцам настоящую Россию, позволяют им прикоснуться к истории страны, узнать ее жителей и ощутить их любовь к Родине.

«Международный кинофестиваль — это очень важно. Может быть, на Россию посмотрят другими глазами. Они не знают ни нашего человека, ни его подвиги, ни его отношения к своей земле, семье. А у нас этого сполна и мы этим делимся — нам не жалко», — пояснила артистка.

Кроме того, Бабкина сообщила, что она вместе со своим ансамблем гастролирует по Ярославской области. По ее словам, коллектив дает концерты даже в самых отдаленных населенных пунктах.

Ранее певица, говоря об плохом отношении к России на Западе, призвала врагов страны «отравиться».

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