«Мягкий пуховый комочек»: собака помогает Шуре не падать духом

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

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Питомец недавно заехал в новую квартиру, купленную ради него.

Все больше отечественных звезд признаются, что именно домашние питомцы помогают им справляться с различными трудностями. Вот и певец Шура (настоящее имя — Александр Медведев) не стал исключением — в непростые моменты в жизни его спасает собака. Об этом он заявил корреспонденту 5-tv.ru на концерте «Новое радио Open-Air» в Лужниках.

«Что помогает справляться с трудностями? Собака, моя собака. <…> Это мягкий пуховый комочек. Я ее обнимаю, держу и забываю про трудности», — сказал исполнитель.

Шура также отметил, что питомец уже заехал в новую квартиру. Она была приобретена певцом ради домашнего животного несколько недель назад.

Собака породы чихуахуа в жизни Александра появилась четыре года назад — это был новогодний подарок от подруги. Питомца зовут Муха. Певец иногда берет ее с собой на гастроли.

Ранее Шура уже признавался, что купил новые апартаменты ради своего питомца. Квартира находится недалеко от предыдущего жилья, чтобы Муха не переживала из-за смены обстановки. Певец также рассказал, что ищет для нее кобеля, чтобы заняться разведением.

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