Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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Успехи ВС РФ на поле боя открывают возможности для дальнейшего продвижения.

Взятие Вооруженными силами России (ВС РФ) Константиновки и освобождение ЛНР — это плацдарм для дальнейшего продвижения российских войск на новые рубежи. Об этом 5-tv.ru заявил глава Немецкого совета за Конституцию и суверенитет, политик Ральф Нимайер.

«Освобождение Луганской Народной Республики, а также взятие Константиновки имеют важное значение как для Украины, так и для войны, которая, по моему мнению, ведется против России с территории Украины. Это показывает, что теперь достигнута точка невозврата», — отметил он.

Политик подчеркнул, что видит единственное решение для установления долгосрочной стабильности — взять Киев.

«На мой взгляд, другого выхода уже нет, потому что против Российской Федерации воюет уже не одна Украина. Это НАТО. И если не потушить этот пожар, который сейчас, по моему мнению, исходит из Киева, войну никогда не удастся закончить», — заявил эксперт.

Ральф Нимайер обратил внимание на наращивание военных сил альянса на восточном фланге — в Эстонии, Литве и Финляндии. Особую опасность, по его словам, представляют призывы Хельсинки и Риги разместить на своих территориях ядерное оружие.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ВС РФ полностью освободили Константиновку в ДНР. Этот населенный пункт являлся одним из наиболее мощных оборонительных узлов украинских подразделений. Однако российские войска успешно прорвали укрепления и установили полный контроль над городом.

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