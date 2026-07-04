Стена строящегося дома в Нижегородской области рухнула на пятилетнюю девочку

Пятилетняя девочка погибла в результате обрушения стены дома в поселке Выездное

Фото: МАХ/Нижегородский Следком/su_skr_po_no

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Ребенок умер от полученных травм на месте.

В Нижегородской области возбудили уголовное дело после гибели пятилетней девочки в результате обрушения стены строящегося частного дома. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.

Трагедия произошла 4 июля в рабочем поселке Выездное Арзамасского городского округа. От полученных травм ребенок скончался на месте.

«На место происшествия незамедлительно выехали следователи и следователи-криминалисты регионального СК России, которые в настоящее время продолжают работать на месте», — отметили в ведомстве.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Сейчас специалисты продолжают осматривать место трагедии, допрашивают свидетелей и назначают необходимые экспертизы. Ход расследования находится на контроле руководства регионального следственного управления.

Ранее 5-tv.ru писал, что на парковке возле торгового центра «Колумбус» в Москве на годовалого ребенка упал металлодетектор. На место происшествия сразу прибыли медики, которые начали оказывать помощь пострадавшему.

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