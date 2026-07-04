Стена строящегося дома в Нижегородской области рухнула на пятилетнюю девочку
Пятилетняя девочка погибла в результате обрушения стены дома в поселке Выездное
Фото: МАХ/Нижегородский Следком/su_skr_po_no
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Ребенок умер от полученных травм на месте.
В Нижегородской области возбудили уголовное дело после гибели пятилетней девочки в результате обрушения стены строящегося частного дома. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.
Трагедия произошла 4 июля в рабочем поселке Выездное Арзамасского городского округа. От полученных травм ребенок скончался на месте.
«На место происшествия незамедлительно выехали следователи и следователи-криминалисты регионального СК России, которые в настоящее время продолжают работать на месте», — отметили в ведомстве.
Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Сейчас специалисты продолжают осматривать место трагедии, допрашивают свидетелей и назначают необходимые экспертизы. Ход расследования находится на контроле руководства регионального следственного управления.
Ранее 5-tv.ru писал, что на парковке возле торгового центра «Колумбус» в Москве на годовалого ребенка упал металлодетектор. На место происшествия сразу прибыли медики, которые начали оказывать помощь пострадавшему.
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