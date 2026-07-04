Фото: www.globallookpress.com/Xu Yanyan

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Российские военные в ответ на атаки Киева по гражданским объектам наносят удары исключительно по объектам, которые используются в интересах Вооруженных сил Украины.

Российский ударный беспилотник поразил стоянку грузовых автомобилей, использовавшихся в интересах логистики Вооруженных сил Украины в Харькове. Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

В результате удара возник пожар площадью около 200 квадратных метров. Огонь охватил шесть грузовых автомобилей и четыре прицепа, которые использовались в интересах Вооруженных сил Украины.

Министерство обороны России неоднократно подчеркивало, что российские военные в ответ на атаки Киева по гражданским объектам наносят удары исключительно по объектам, которые используются в интересах ВСУ.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что подразделения группировки войск «Центр» Вооруженных сил России (ВС РФ) освободили населенный пункт Василевка в ДНР. Кроме того, под контроль российских военных перешли Шийковка, Новый Мир, Чернещина и Дружелюбовка в Харьковской области.

Вчера стало известно о том, что ВС РФ также взяли Константиновку, которая считалась одним из наиболее укрепленных районов обороны.

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