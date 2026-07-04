«Я не могу»: Бузова со слезами на глазах объявила о паузе в карьере

Фото, видео: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Все свои силы артистка направит на восстановление после травмы колена.

Певица Ольга Бузова со слезами на глазах объявила, что временно уходит со сцены ради восстановления после травмы ноги. Об этом артистка рассказала корреспонденту 5-tv.ru на музыкальном фестивале «Большая Дискотека Авторадио», куда приехала на костылях.

«С понедельника я официально беру паузу до восстановления. Я себя ругаю каждый раз, но не могу подвести (поклонников. — Прим. ред.). Каждый раз, когда я выхожу на сцену, я живу, я дышу, я чувствую энергию людей. Но чем больше я выхожу на сцену в момент реабилитации, тем дольше я реабилитируюсь. Это замкнутый круг», — призналась артистка.

Несмотря на сильную боль, Бузова решила не отменять уже запланированные выступления. Она рассказала, что сначала отработает предстоящие концерты, а после этого полностью сосредоточится на лечении.

Травму артистка получила 12 июня, когда упала в душе. После этого ее срочно госпитализировали и провели операцию, во время которой врачи наложили более 40 швов. Именно из-за этой травмы Бузова теперь передвигается на костылях.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что певице уже сняли швы, однако восстановление идет тяжело. Некоторые участки раны еще не зажили, колено сгибается лишь на 35%, а сильный отек, по словам Бузовой, может сохраняться до двух месяцев. При этом артистка призналась, что сейчас ее волнует не внешний вид ноги, а возможность снова нормально ходить и вернуться к работе.

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