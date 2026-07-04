Жжение в груди и ком в горле: почему офисные сотрудники часто страдают от изжоги

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Долгое сидение за монитором в неправильной позе может привести к ослаблению организма и проявлению различных болезней.

Изжога у офисных сотрудников встречается чаще, чем у представителей многих других профессий. Одной из причин может быть длительное сидение за компьютером в неправильной позе, из-за которого растет внутрибрюшное давление. Об этом в беседе с Газета.ру рассказала доцент кафедры госпитальной педиатрии № 2 Института материнства и детства Пироговского Университета Ольга Тарасова.

По словам врача, важную роль в защите пищевода играет нижний пищеводный сфинктер (НПС), который помогает не допускать заброса содержимого желудка обратно в пищевод. Если этот механизм работает правильно, человек обычно не испытывает дискомфорта после приема пищи.

Как пояснила Тарасова, при долгом сидении в сгорбленной позе брюшная полость сжимается, а давление на желудок повышается. В такой ситуации нижний пищеводный сфинктер (клапан, регулирующий переход пищи из одного отдела пищеварительного тракта в другой. — Прим. ред.) вынужден постоянно выдерживать дополнительную нагрузку. Со временем его мышцы могут ослабевать и хуже справляться со своей задачей.

В результате у человека может развиваться так называемый стресс-рефлюкс. При нем содержимое желудка попадает в пищевод не только из-за еды, но и из-за резкого или постоянного повышения внутрибрюшного давления.

Риск становится выше, если человек проводит за столом много часов подряд. Дополнительным фактором может быть лишний вес, особенно при абдоминальном типе ожирения, при котором жировые отложения сосредоточены в области живота. Такой вариант часто встречается у людей с малоподвижной работой.

К тому же специалист отметила, что понимание этого механизма помогает выстроить профилактику без упора на дорогие препараты. Основой остается коррекция образа жизни: отказ от курения и алкоголя, нормализация веса и дробное питание.

Однако для офисных работников этого может быть недостаточно. Им особенно важно следить за осанкой, регулярно вставать из-за стола, делать короткие перерывы и не есть второпях. Такие простые меры помогут снизить нагрузку на желудок и уменьшить вероятность изжоги.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие сочетания в коктейлях опасны для желудка.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.