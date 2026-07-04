Убивший девочку в Ленобласти мужчина душил ее и нанес более 30 колотых ранений
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Задержанный по делу уже дал признательные показания.
В Ленинградской области на теле убитой 12-летней девочки было обнаружено более 30 колотых ранений в области шеи и грудной клетки, а также следы удушения. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.
По информации собеседника издания, основные повреждения были нанесены в область шеи и грудной клетки. Кроме того, эксперты выявили резаные раны на пальцах правой руки, а также странгуляционные борозды, свидетельствующие об удушении.
Задержанный по делу уже дал признательные показания. Во время допроса он заявил, что «его заклинило», а также сообщил, что первоначальной целью нападения было изнасилование.
Известно, что фигурант ранее уже был судим. Тосненский районный суд признал его виновным по статье о разбое и назначил наказание в виде двух лет и двух месяцев лишения свободы. В октябре 2014 года мужчина был освобожден условно-досрочно.
В рамках расследования сотрудники правоохранительных органов провели обыск в офисе подозреваемого. В ходе следственных действий была изъята техника, которая может представлять интерес для уголовного дела.
Школьница пропала в четверг, 2 июля. Она ушла с территории садоводства «Захожье-5» в Тосненском районе и больше не вернулась домой. Позднее тело ребенка было обнаружено в лесном массиве Тосненского района Ленинградской области.
Девочку искали всю ночь волонтеры и поисковые отряды, в том числе «Лиза Алерт» и «Северо-Запад». По предварительным данным, она ушла из дома за грибами и перестала выходить на связь. Последний раз она связывалась с отцом по телефону. На записях с камер видеонаблюдения видно, что девочка шла по дороге между местными СНТ.
Подозреваемого в убийстве девочки задержали на вокзале в Гатчине. Задержанный — уроженец Тосно, ему 42 года. Силовики перехватили мужчину на вокзале ранним утром 4 июля.
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