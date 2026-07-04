На месте гибели школьницы в Ленобласти появился стихийный мемориал

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Люди приносят цветы и игрушки в память о девочке.

На месте обнаружения тела убитой 12-летней школьницы в Ленинградской области появился стихийный мемориал. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru.

Местные жители принесли к месту трагедии цветы и игрушечного медведя, чтобы почтить память девочки.

Школьница пропала 2 июля, уйдя за грибами. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что она вышла из леса и пошла через территорию СНТ, однако домой так и не вернулась. На ее поиски сразу отправились волонтеры и спасатели. На следующий день тело девочки нашли на территории СНТ «Захожье».

По подозрению в убийстве задержали 42-летнего мужчину. Его нашли на вокзале в Гатчине. Он женат, ранее был судим и занимался общественной работой по благоустройству СНТ.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что знакомый подозреваемого, заместитель председателя правления СНТ «Захожье» Евгений, рассказал, что мужчина производил впечатление спокойного и улыбчивого человека.

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