Польза или пустая трата денег? Косметолог о популярных процедурах для красоты

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Популярные инъекции все чаще обещают быстрый эффект, но нередко за ними скрываются переоцененные или даже рискованные практики.

Современная косметология все чаще продает надежду на быстрый эффект — от сияющей кожи до «отката возраста». Но за популярными процедурами могут скрываться совсем не те результаты, которых ждут пациенты. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказала врач-дерматокосметолог Ольга Божок.

Коллаген: добавка или лишняя трата денег?

По словам специалиста, идея пить коллаген имеет смысл лишь в отдельных ситуациях — например, при выраженном дефиците белка или у людей, которые почти не употребляют мясо. В остальных случаях организм, как правило, получает достаточно аминокислот из обычного рациона.

Фактически, коллаген расщепляется в пищеварительной системе до набора аминокислот, поэтому его эффект не всегда отличается от обычной белковой пищи. Врач подчеркнула, что при нормальном питании мясом и морепродуктами дополнительный прием таких добавок чаще всего не дает заметного результата.

«Но если вы едите мясо и периодически, хотя бы два раза в неделю, если вы едите морепродукты, если у вас, в принципе, нормальный, здоровый желудочно-кишечный тракт, то я считаю, что данный коллаген пить вообще не надо», — сказала врач.

«Капельницы красоты» и глутатион

Отдельное внимание врач уделила популярным инфузионным коктейлям с глутатионом, которые часто позиционируются как способ «сияния кожи» и детокса.

По ее словам, сам глутатион действительно является мощным антиоксидантом, но его эффективность зависит от множества факторов, включая индивидуальные особенности обмена веществ. Кроме того, сочетание компонентов в «коктейлях красоты» не всегда безопасно, а реакция организма может быть непредсказуемой. Специалист также подчеркнула, что любые внутривенные процедуры требуют строгого медицинского контроля.

«Глутатион ни в коем случае в одной банке ни с чем мешать нельзя. То есть, а в данную капельницу входят как минимум три препарата. Это витамин С, это альфа-липоевая кислота, и, соответственно, каждый из этих компонентов, он является активным. То есть, этот компонент, они между собой могут соединяться и давать негативный эффект», — сказала Божок.

Она добавила, что внутривенное введение обходных веществ минует естественные защитные барьеры организма, поэтому оценка рисков перед такими процедурами критически важна.

Опасные тренды

Отвечая на вопрос о самых сомнительных тенденциях в индустрии омоложения, врач отметила популярность инъекций полимолочной кислоты и других «лифтинг-методов», которые формируют фиброзные структуры в тканях.

На короткой дистанции такие процедуры могут давать визуальный эффект подтяжки, однако в долгосрочной перспективе способны менять структуру тканей, ухудшать лимфоотток и микроциркуляцию.

«В долгосрочной перспективе, если смотреть, то данный тренд, он, к сожалению, расходует ресурс организма, замещая тканью, которая не обновляется, это рубцовая ткань. Пусть она внутри, пусть она глубоко, но она не обновляется, она неправильно питается, нарушается лимфодренаж», — пояснила специалист.

По мнению врача, главная проблема современной косметологии — стремление к мгновенному эффекту без учета индивидуальных особенностей организма. Это приводит к тому, что процедуры назначаются без достаточной диагностики, а ответственность за последствия часто ложится на пациента.

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