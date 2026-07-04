Венесуэла поблагодарила Россию за гуманитарную помощь после землетрясения

Фото: Reuters/Marian Carrasquero

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В МИД страны указали, что именно в трудные периоды становится понятно, насколько прочны отношения между странами.

Венесуэла выразила благодарность России за гуманитарную помощь, направленную после разрушительного землетрясения. Об этом заявил посол республики в Москве Хесус Рафаэль Саласар Веласкес на церемонии, посвященной 215-й годовщине подписания Декларации независимости страны.

Как отметил дипломат, Каракас ценит поддержку дружественных государств, откликнувшихся на последствия стихийного бедствия. По его словам, Венесуэла благодарна за соболезнования, техническое содействие и гуманитарное сотрудничество.

«Благодарим вас за каждое послание с соболезнованиями, каждую протянутую руку помощи и каждый жест технического и гуманитарного сотрудничества», — сказал Саласар Веласкес.

Также посол подчеркнул, что именно в трудные периоды становится понятно, насколько прочны отношения между странами. Он добавил, что Венесуэла не забудет тех, кто поддержал ее народ после катастрофы.

«В дипломатии союзы заключаются на бумаге, но истинная дружба между народами закаляется при невзгодах», — отметил дипломат.

Саласар Веласкес заявил, что руководство страны в период кризиса делает ставку на мир, взаимопонимание и сотрудничество. Такой подход, по его словам, лежит в основе внешней политики Венесуэлы после землетрясения.

Кроме того, посол призвал отменить односторонние принудительные меры и другие санкции против Венесуэлы. Он назвал такой шаг важной формой поддержки и гуманитарного сотрудничества с венесуэльским народом после разрушительных последствий двойного землетрясения.

Также глава МИД Венесуэлы Иван Хиль отдельно поблагодарил правительство России, народ государства и директора Латиноамериканского департамента МИД России Александра Щетинина за поддержку в трудный период.

По словам Хиля, Каракас высоко ценит не только доставку гуманитарного груза, но и прибытие российских специалистов, которые будут помогать в вопросах санитарно-эпидемиологического контроля.

«Хотим выразить глубокую признательность правительству президента Владимира Путина и народу России, а также специальному представителю МИД Александру Щетинину за проявленную солидарность и неизменную поддержку в это трудное время», — отмечалось в сообщении главы МИД Венесуэлы в Telegram-канале.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия отправила в Каракас гуманитарную помощь для ликвидации последствий стихийного бедствия. В состав груза вошли палатки для временного размещения людей, продукты, медикаменты и предметы первой необходимости.

Помимо этого, Москва заявила о готовности и дальше поддерживать дружественную страну в преодолении последствий катастрофы.

В Венесуэле 24 июня произошли две серии мощных подземных толчков. По оценке Геологической службы США, магнитуда первой составила 7,2, второй — 7,5. В результате были разрушены сотни жилых домов, повреждены объекты инфраструктуры и больницы, а главный аэропорт страны временно закрыли.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями землетрясения.

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