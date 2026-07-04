«Спокойный и улыбчивый»: коллега о подозреваемом в убийстве девочки в Ленобласти

Подозреваемый в убийстве девочки в Ленобласти был спокойным и улыбчивым

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет; 5-tv.ru

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По словам знакомого, мужчина никогда не проявлял агрессии.

Подозреваемый в убийстве 12-летней девочки в Ленинградской области был спокойным и улыбчивым человеком. Об этом 5-tv.ru сообщил его знакомый Евгений, заместитель председателя правления СНТ «Захожье», в котором состоял фигурант.

«Никогда мы не видели агрессии<…> Человек всегда улыбался, всегда спокоен и уравновешен», — сказал зампредседателя Евгений.

Мужчину задержали ранее на вокзале в Гатчине Ленинградской области. Ему 42 года, он женат, ранее судим. Занимался общественной работой по благоустройству СНТ.

Мужчину подозревают в расправе над ребенком, тело которого ранее нашли в лесополосе в Тосненском районе Ленинградской области. Согласно криминологическому анализу, несовершеннолетняя была убита. Ее искали силами волонтеров и сотрудников поисково-спасательных отрядов.

Предварительно сообщалось, что девочка ушла из дома за грибами и исчезла. Последним из близких, кто говорил с ней, был отец — они общались по телефону. Позднее ребенка видели на записях с камер видеонаблюдения — она шла по дороге между местными СНТ.

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