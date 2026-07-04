Семейный человек и общественник: кого подозревают в убийстве девочки в Ленобласти

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Мужчина состоял в правлении местного СНТ.

По подозрению в убийстве 12-летней девочки в Тосно задержан 42-летний член правления местного СНТ «Захожье». Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Известно, что мужчина женат. В соцсетях сообщается, что он занимался благоустройством территории и общественной деятельностью.

Ранее 5-tv.ru писал, что подозреваемый в убийстве 12-летней девочки был задержан на вокзале в Гатчине Ленинградской области сотрудниками уголовного розыска Главного управления МВД по Петербургу. Мужчина ранее судим. Его отправили на допрос в управление Следственного комитета Ленобласти.

Тело 12-летней девочки ранее обнаружили в лесном массиве Тосненского района Ленинградской области. Экспертиза показала, что ребенок был убит.

Несовершеннолетнюю искали силами добровольцев и сотрудников поисково-спасательных отрядов. По предварительным данным, она ушла из дома за грибами и пропала. Последний раз она связывалась с отцом по телефону. На записях с камер видеонаблюдения видно, что девочка шла по дороге между местными СНТ.

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