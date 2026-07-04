Фото: aq.ru

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Больше 30 лет он занимался развитием отечественных технологий.

На 72-м году жизни умер один из основателей российского IT-рынка Александр Калинин. Об этом сообщил портал IT Channel News со ссылкой на несколько человек из близкого окружения предпринимателя.

Подробности смерти бизнесмена не раскрываются.

Александр Калинин родился в Москве 25 марта 1955 года. Он окончил МИФИ по специальности инженер-физик. С 1978 по 1993 годы проходил службу в КГБ. В 1993 году Калинин основал компанию «Компьюлинк». Позже занимал важные посты во многих организациях нашей страны.

Александр Калинин больше 30 лет занимался развитием отечественных информационных технологий. Под его руководством был создан один из значимых государственных проектов — ГАС «Выборы» для Центральной избирательной комиссии России.

Ранее умерла народная артистка РФ Екатерина Жемчужная. Ей было 82 года. Также стала известна вероятная дата прощания с актрисой.

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