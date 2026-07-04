Лантратова: в ООН осудили пытки российских военнопленных со стороны ВСУ

Фото: www.globallookpress.com/Manuel Elias/XinHua

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Москва не раз направляла обращения о нарушениях норм международного права.

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк отреагировал на многочисленные обращения о нарушении прав российских военнопленных и пытки со стороны боевиков ВСУ. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова в своем канале мессенджера МАКС.

Как она отметила, заявления представителя ООН имеют особое значение, поскольку российская сторона не раз направляла обращения о нарушениях норм международного права.

«Около половины военнопленных, захваченных Украиной, с которыми беседовали сотрудники моего управления, рассказали о пытках или других видах жестокого обращения… Запрет на применение пыток носит абсолютный характер. Необходимо немедленно положить этому конец», — заявил Тюрк.

В свою очередь Лантратова отметила, что нельзя оставлять без реакции и новые эпизоды, связанные с нападениями на мирное население России.

В связи с этим уполномоченный по правам человека в России направила новые обращения Тюрку и спецпредставителю генсекретаря ООН Ванессе Фрезье. В них она попросила оперативно отреагировать на последние атаки, дать международную правовую оценку произошедшему и обеспечить независимый мониторинг.

«Нас, наконец-то, услышали. Тем не менее нельзя молчать и о последних событиях», — заявила Лантратова.

Также в числе преступлений киевского режима — атаки на белорусский пассажирский автобус в Брянской области и городской автобус в Лисичанске в ЛНР, а также удар по рынку в Токмаке Запорожской области и подрыв автомобиля в Рыльске Курской области 3 июля.

Лантратова призвала международные структуры осудить эти преступления и добиваться привлечения виновных к ответственности. Кроме того, она попросила усилить работу по защите военнопленных, ускорить воссоединение семей и расширить гуманитарную помощь пострадавшим.

По ее словам, реакция международных организаций должна быть практической, так как речь идет не только о нарушениях прав пленных, но и о безопасности мирных жителей.

Ранее, писал 5-tv.ru, Лантратова высказалась об ударе ВСУ по Токмаку.

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