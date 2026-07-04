Армия России нанесла удары по нефтебазе «Канцеровка» в Запорожской области
Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников
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Для атаки использовались беспилотные летательные аппараты «Герань-4» и «Гербера».
Российские военные нанесли удар по нефтебазе «Канцеровка», расположенной в районе населенного пункта Высокогорное Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, для атаки использовались беспилотные летательные аппараты «Герань-4» и «Гербера». В министерстве отметили, что целью удара было снижение военно-экономического потенциала противника.
«В целях снижения военно-экономического потенциала противника с применением беспилотных летательных аппаратов „Герань-4“ и „Гербера“ нанесены удары по нефтебазе „Канцеровка“ в районе населенного пункта Высокогорное в Запорожской области», — сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве добавили, что в результате попаданий инфраструктура нефтебазы получила значительные повреждения.
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