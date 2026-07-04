Названа причина смерти народной артистки России Екатерины Жемчужной

Фото: © РИА Новости/Александр Астафьев

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Актрисе было 82 года.

Причиной смерти народной артистки России Екатерины Жемчужной стала тромбоэмболия. Об этом ТАСС сообщила ее дочь.

Печальную новость о смерти актрисы ранее подтвердили в театре «Ромэн», в котором долгое время служила Жемчужная. Звезде сцены было 82 года.

Екатерина Жемчужная родилась 28 марта 1944 года под Тулой, в городе Щекино. Переехав в Москву поступила в студию театра «Ромэн». Позднее окончила актерский факультет ГИТИСа.

Российский зритель прекрасно знает Жемчужную и по ролям в кино. Первым фильмом актрисы стал телесериал «Вечный зов», в котором она исполнила роль Зорицы, жены Поликарпа Кружилина. Затем Екатерина Жемчужная сыграла цыганку Карму в «Карнавале» режиссера Татьяны Лиозновой. Кроме того, актриса исполняла роли в фильмах «Где находится нофелет?», «Табор уходит в небо» и других.

О дате, времени и месте прощания будет объявлено позже.

Ранее 5-tv.ru писал, что умер актер фильма «Стрелы Робин Гуда» Мартиньш Вердиньш. Ему было 85 лет.

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