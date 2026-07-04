Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Киевский режим до последнего пытался убедить западных кураторов в способности остановить продвижение армии России.

Во время боевых действий в Константиновке Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли около 13,5 тысячи боевиков, 14 танков и 200 орудий артиллерии. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Для удержания Константиновки украинское командование сформировало группировку из семи бригад и 45 батальонов численностью до 15,5 тысяч боевиков. Им отдавали приказы до последнего удерживать город ради показного эффекта для западных стран.

«Киевский режим в Константиновке пытался убедить западных кураторов в якобы способности ВСУ остановить продвижение армии РФ», — сказали в оборонном ведомстве.

В Генеральном штабе Вооруженных сил России уточнили, что общая площадь освобожденной территории составила более 66 квадратных километров. Город полностью взят под контроль армии России, бойцы добивают оставшиеся небольшие группы противника в отдельных кварталах.

Ранее 5-tv.ru писал, что освобождение Константиновки российскими войсками свидетельствует о потере ВСУ одного из последних опорных пунктов в Донбассе.

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