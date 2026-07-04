Несколько десятков беспилотников ВСУ сбиты над Ленобластью
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Фото: © РИА Новости/Министерство обороны РФ
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Фрагменты уничтоженных БПЛА упали в районе города Высоцка.
Несколько десятков украинских дронов сбиты над Ленинградской областью. Об этом сообщает губернатор Александр Дрозденко.
Фрагменты уничтоженных БПЛА упали в районе города Высоцка.
«Над территорией Ленинградской области сбито несколько десятков БПЛА противника. Падение обломков зафиксировано в районе порта Высоцк. Информация уточняется. Продолжается отражение атаки», — написал Дрозденко.
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