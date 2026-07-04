Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Расчет РЛС обнаружил приближение целей и уничтожил их пусками ракет.

Расчет зенитного ракетного комплекса «Тор» группировки войск «Восток» в ходе мониторинга воздушного пространства обнаружил приближение воздушных целей в Днепропетровской области. Самые яркие кадры из зоны СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.

Зенитчики взяли их на сопровождение и уничтожили пусками ракет. Среди пораженных — разведывательные БПЛА «Шарк», «Лелека», а также Firepoint 1 и Firepoint 2.

Начальник расчета с позывным «Скала» рассказал о тактике поражения низколетящих целей: расчет всегда находится в постоянной боевой готовности — готов в кратчайшее время выехать из укрытия и отработать по цели. Если беспилотник летит на обычных высотах (например, 900 метров), ракета идет напрямую. Но если цель идет предельно низко, ракета уходит вверх и поражает ее сверху вниз.

Боевая работа проводилась с использованием систем автоматизированного управления и связи отечественного производства.

В результате слаженных действий дежурного расчета атака беспилотной авиации ВСУ на этом участке была сорвана.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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