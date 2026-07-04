Определены все пары 1/8 финала чемпионата мира по футболу
Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Vanessa Carvalho
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До этой стадии добрались 16 команд. Первый матч состоится уже сегодня.
На чемпионате мира по футболу определились все участники 1/8 финала. После завершения первого раунда дальше борьбу за золотой трофей продолжат 16 национальных команд.
В 1/8 мирового футбольного первенства состоятся следующие матчи:
- Парагвай – Франция;
- Канада – Марокко;
- Португалия – Испания;
- США – Бельгия;
- Бразилия – Норвегия;
- Мексика – Англия;
- Аргентина – Египет;
- Швейцария – Колумбия.
Первый матч этой стадии состоится уже в субботу, 4 июля. Сборная Канады, одна из стран-хозяек текущего чемпионата мира, сразится с командой Марокко, которая выбила из турнира сборную Нидерландов. Канадцы сыграют в 1/8 финала чемпионата мира впервые в своей истории. Марокканцы на прошлом ЧМ, прошедшем в 2022 году в Катаре, сотворили сенсацию, дойдя до полуфинала.
Последние две игры второго раунда пройдут 7 июля: Аргентина сыграет против Египта, а Швейцария – с Колумбией. Четвертьфинальные встречи начнутся 9 июля, все оставшиеся игры турнира примут стадионы в США.
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