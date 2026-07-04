Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Именно единство народа поможет России одержать победу.

Конфликт на Украине приобрел характер экономического противостояния, требующего консолидации российского общества на всех уровнях. Об этом 5-tv.ru сообщил политолог Дмитрий Солонников.

«Важна выдержка, важна собранность страны и всего народа — начиная с вертикали власти и до всех, кто работает на земле. Общество должно быть сплочено в этой части и с точки зрения ресурсов, которые мы будем для этого использовать, и кадров, и компетенций, и организации структуры управления», — сказал он.

Эксперт заявил, что перед Россией сегодня стоят серьезные испытания, с которыми она неоднократно сталкивалась в прошлом. Солонников подчеркнул, что именно сплоченность народа поможет стране победить.

Политолог также отметил, что призывы киевского режима к временному перемирию или краткосрочным соглашениям напоминают инициативы, которые уже выдвигались ранее.

Ранее американский эксперт Джон Вароли заявил, что освобождение российскими войсками Константиновки нанесло удар по престижу НАТО и Пентагона.

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