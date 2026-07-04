Продвижение и расширение зоны безопасности: доклад Валерия Герасимова
Герасимов доложил Путину о ходе выполнения задач в зоне СВО
Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев
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Президент России Владимир Путин провел рабочее совещание в вспомогательном пункте управления Объединенной группировки войск.
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерий Герасимов в ходе рабочего совещания в вспомогательном пункте управления Объединенной группировки войск доложил президенту России Владимиру Путину, что российские войска продолжат выполнять поставленные задачи по освобождению территорий Донбасса и Новороссии.
Итоги освобожденных территорий за июнь
Герасимов сообщил, что в течение июня подразделениями Вооруженных сил РФ было освобождено 29 населенных пунктов, а общая площадь взятых под контроль территорий превысила 600 квадратных километров.
Результаты ударов по объектам ВСУ
Начальник Генштаба доложил, что в результате нанесенных в июне ударов российскими войсками были поражены 55 объектов противника. В их числе — предприятие по производству беспилотных летательных аппаратов «Фламинго», а также 10 аэродромов украинских сил.
Продвижение группировки «Центр»
Герасимов отметил, что передовые подразделения группировки войск «Центр» зашли в населенные пункты Доброполье и Анновка на территории Донецкой Народной Республики.
Об информационной кампании киевского режима
Начальник Генштаба указал, что киевским режимом проводится информационная кампания, в рамках которой демонстрируются мнимые успехи Вооруженных сил Украины.
Продвижение группировки «Восток»
Герасимов подчеркнул, что группировка войск «Восток» уверенно продвигается в Запорожской и Днепропетровской областях.
По словам начальника Генштаба, наступление соединений и воинских частей Объединенной группировки войск ведется одновременно на всех направлениях.
Герасимов добавил, что войска группировки «Восток» наступают в западном направлении в восточной части Запорожской области.
Наиболее высокие темпы продвижения
Начальник Генштаба констатировал, что наиболее высокие темпы продвижения были достигнуты в полосах ответственности группировок войск «Север» и «Восток».
Отражение атак ВСУ у Приморского и Степногорска
Герасимов сообщил, что командованием Вооруженных сил Украины ставилась задача восстановить контроль в районе населенных пунктов Приморское и Степногорск с привлечением сил специальных операций и наемников. Однако, как отметил начальник Генштаба, все предпринятые атаки были успешно отбиты российскими подразделениями.
Выход группировки «Днепр» к Запорожью
Начальник Генштаба доложил, что передовые группы группировки войск «Днепр» находятся на рубеже в девяти километрах от южных окраин города Запорожье.
Герасимов обратил внимание на продолжающийся рост критической зависимости киевского режима от поставок вооружения и военной техники со стороны западных стран.
Расширение полосы безопасности группировкой «Север»
Начальник Генштаба заявил, что группировка войск «Север» продолжает работы по расширению полосы безопасности в приграничных с Россией районах Сумской и Харьковской областей.
Герасимов также отметил, что группировка войск «Север» успешно продвигается в направлении города Сумы и населенного пункта Белый Колодезь в Харьковской области.
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