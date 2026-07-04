Путин провел совещание в пункте Объединенной группировки войск: главные заявления

Фото: 5-tv.ru

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Герасимов доложил о полном освобождении Константиновки в ДНР.

Президент России Владимир Путин провел рабочее совещание в вспомогательном пункте управления Объединенной группировки войск, в рамках которого были заслушаны доклады командования относительно текущей ситуации в зоне проведения специальной военной операции.

В ходе мероприятия начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил о полном освобождении населенного пункта Константиновка. Глава государства, в свою очередь, констатировал положительную динамику и увеличение темпов продвижения российских подразделений на всех участках фронта. Ключевые тезисы встречи — в материале 5-tv.ru.

Освобождение Константиновки в ДНР

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что в рамках совещания были обнародованы данные о завершении операции по взятию города Константиновка. Владимир Путин дал указание принять все необходимые меры для организации эвакуации мирного населения данного населенного пункта.

Кроме того, президент подчеркнул, что установление контроля над Константиновкой представляет собой значимый этап в ходе ликвидации подразделений боевиков Вооруженных сил Украины в пределах Краматорско-Славянского укрепрайона.

Помимо этого, российский лидер поручил передать слова признательности военнослужащим, принимавшим участие в освобождении Константиновки. В ходе встречи он отметил, что хотел бы выразить благодарность и наилучшие пожелания всем бойцам и командирам 3-й армии, действующим под руководством генерала Кузьменкова.

Действия российских военных по возвращению Константиновки были охарактеризованы президентом как отличный результат. Как пояснил глава государства, на данном участке противником была выстроена глубоко эшелонированная система оборонительных рубежей, а ряд городов — Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка — были превращены в единый оборонительный узел.

Президент также добавил, что после закрепления контроля над Константиновкой характер оборонительного рубежа может быть скорректирован с учетом изменившейся линии соприкосновения и включения в нее новых укрепленных населенных пунктов.

Обстановка в зоне СВО

В ходе заседания глава государства указал на наличие позитивных тенденций и возрастающие темпы наступательных действий Вооруженных сил России вдоль всей линии боевого соприкосновения. Он уточнил, что наиболее интенсивные операции отмечаются в Запорожской области, где активные задачи выполняют группировки войск «Восток» и «Днепр». Одновременно с этим продолжается продвижение сил группировок «Юг» и «Центр», ведущих боевую работу на западных направлениях.

Путин также сообщил, что в течение июня украинские боевики были выведены из шести населенных пунктов. Кроме того, президент констатировал, что российским военным удалось полностью завершить освобождение Луганской Народной Республики и продолжить продвижение на территории Донецкой Народной Республики.

Глава государства также акцентировал внимание на необходимости продолжения массированных групповых ударов по объектам военно-промышленного комплекса Украины и сопутствующей инфраструктуры. При этом Путин заявил об отсутствии сомнений в итоговой победе Российской Федерации в ходе специальной военной операции.

Командующий Южной группировкой войск Сергей Медведев доложил, что российские штурмовые подразделения вышли на рубеж, находящийся в 8 километрах от города Славянска в Донецкой Народной Республике. Он также сообщил, что соединения 3-й армии продолжают вести наступательные действия на славянском направлении.

Отвечая на вопрос президента, командующий уточнил, что после взятия Северска российские войска продвинулись в западном направлении на 22 километра. Кроме того, Медведев доложил, что в июне под контроль Вооруженных сил России перешли Александровка, Пискуновка, Юрковка и Малиновка.

Командующий группировкой войск «Север» Евгений Никифоров, в свою очередь, информировал, что российские военнослужащие находятся на расстоянии 10 километров от города Сумы. Он также сообщил, что с начала текущего года в указанном регионе под российский контроль перешло 410 квадратных километров территории и 24 населенных пункта.

Никифоров доложил, что подразделения группировки на Волчанском направлении в июне освободили более 130 квадратных километров земель и четыре населенных пункта — Лосевку, Украинскую, Земляной Яр и Охримовку.

Создание зоны безопасности на Украине

В ходе совещания президент России заявил, что работы по формированию зоны безопасности в Харьковской и Сумской областях осуществляются в соответствии с плановыми графиками. Он подчеркнул, что чем больше украинские формирования будут наносить удары по российской инфраструктуре, тем более обширной придется делать эту зону.

Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что стратегическая инициатива на текущий момент полностью находится на российской стороне. Он также добавил, что создание полосы безопасности представляет собой важнейший элемент в решении общих боевых задач.

Кроме того, Владимир Путин акцентировал необходимость принятия исчерпывающих мер для защиты мирных жителей и гражданских объектов. Говоря о формировании зоны безопасности, он подчеркнул, что речь идет об исторически русских землях. Президент также резюмировал, что должны быть предприняты все усилия для обеспечения защиты указанных объектов и безопасности мирного населения.

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